Комитет по экономическим вопросам Меджлиса Ирана одобрил законопроект о деноминации национальной валюты. Об этом сообщил глава комитета Шамседдин Хосейни, передаёт BAQ.KZ. со ссылкой на "Газета.ru".

Согласно одобренному решению, реформа предполагает сокращение номинальной стоимости риала: новая единица валюты будет приравнена к 10 000 нынешних риалов. Несмотря на предложения изменить название валюты на "туман", комитет проголосовал против этого шага, сославшись на положения закона о Центробанке.

"Реформа будет реализована в количественном выражении, но без смены названия валюты", - отметил Хосейни.

Также утверждено введение дополнительных денежных единиц под названием "кран". В соответствии с новой структурой, один новый риал будет равен 100 кранам.