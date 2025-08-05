  • 5 Августа, 08:51

В Иране проведут деноминацию риала

Новая валюта сохранит название

Сегодня, 07:45
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Abedin Taherkenareh / EPA / ТАСС Сегодня, 07:45
Сегодня, 07:45
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Фото: Abedin Taherkenareh / EPA / ТАСС

Комитет по экономическим вопросам Меджлиса Ирана одобрил законопроект о деноминации национальной валюты. Об этом сообщил глава комитета Шамседдин Хосейни, передаёт BAQ.KZ. со ссылкой на "Газета.ru".

Согласно одобренному решению, реформа предполагает сокращение номинальной стоимости риала: новая единица валюты будет приравнена к 10 000 нынешних риалов. Несмотря на предложения изменить название валюты на "туман", комитет проголосовал против этого шага, сославшись на положения закона о Центробанке.

"Реформа будет реализована в количественном выражении, но без смены названия валюты", - отметил Хосейни.

Также утверждено введение дополнительных денежных единиц под названием "кран". В соответствии с новой структурой, один новый риал будет равен 100 кранам.

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