В Иране разбился вертолет Красного Полумесяца: двое погибших, один в тяжелом состоянии
Один из спасателей получил серьёзные травмы.
Сегодня, 10:11
79Фото: Report
В провинции Луристан на западе Ирана потерпел крушение вертолет Иранского общества Красного Полумесяца. В результате трагедии погибли два человека, ещё один член экипажа находится в критическом состоянии, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям региона, среди погибших — оба пилота воздушного судна. Один из спасателей получил серьёзные травмы и был доставлен в больницу.
По данным иранских СМИ, инцидент произошёл в районе Ошторан-Кух на высоте около 2 800 метров. Вертолет был направлен для участия в поисковой операции пропавшей женщины и на его борту находились восемь человек.
Обстоятельства крушения выясняются.
