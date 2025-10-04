В провинции Луристан на западе Ирана потерпел крушение вертолет Иранского общества Красного Полумесяца. В результате трагедии погибли два человека, ещё один член экипажа находится в критическом состоянии, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям региона, среди погибших — оба пилота воздушного судна. Один из спасателей получил серьёзные травмы и был доставлен в больницу.

По данным иранских СМИ, инцидент произошёл в районе Ошторан-Кух на высоте около 2 800 метров. Вертолет был направлен для участия в поисковой операции пропавшей женщины и на его борту находились восемь человек.

Обстоятельства крушения выясняются.