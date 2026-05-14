В Иране скоро восстановят доступ к интернету

Иранские власти сообщили о скором восстановлении доступа к интернету в стране.

Об этом сообщил телеграм-канал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) со ссылкой на офис президента Ирана.

Отмечается, что ограничения были введены по соображениям национальной безопасности в условиях военного времени и не рассматриваются как постоянная мера.

По данным международных мониторинговых служб, доступ к интернету в Иране был существенно ограничен на протяжении длительного времени, что стало одним из самых продолжительных подобных случаев в мире.