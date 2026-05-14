В Иране скоро восстановят доступ к интернету
Доступ к интернету в Иране был существенно ограничен на протяжении длительного времени.
Сегодня 2026, 01:43
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 01:43Сегодня 2026, 01:43
162Фото: Pixabay.com
Иранские власти сообщили о скором восстановлении доступа к интернету в стране, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщил телеграм-канал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) со ссылкой на офис президента Ирана.
Отмечается, что ограничения были введены по соображениям национальной безопасности в условиях военного времени и не рассматриваются как постоянная мера.
По данным международных мониторинговых служб, доступ к интернету в Иране был существенно ограничен на протяжении длительного времени, что стало одним из самых продолжительных подобных случаев в мире.
Самое читаемое
- ЛРТ в Астане: все, что нужно знать пассажирам
- Легенда казахского кино Меруерт Утекешева провела творческий вечер в Актюбинской области
- Несовершеннолетний водитель спровоцировал смертельное ДТП в Таразе
- 8 млрд тенге исчезли из ЖК Qyran: в Астане судят риелтора и ее подельников
- Квартет подозреваемых в терроризме возвращен в Казахстан