В Иране сообщают о новой волне студенческих протестов
Новая волна протестов связана с обострением отношений между Ираном и Соединенными Штатами.
В Иране начался новый этап студенческих протестов, приуроченный к сороковому дню памяти погибших во время январских акций. Об этом заявил Национальный совет сопротивления Ирана, передает BAQ.KZ со ссылкой на Газета.ru.
По данным организации, протестные акции прошли, в том числе, в городах Мешхед, Исфахан и Шираз. Участники выступлений скандировали антиправительственные лозунги.
О новой волне протестов также сообщает британская газета Financial Times. По информации издания, в первый день нового учебного семестра студенты нескольких иранских университетов провели акции на территории кампусов, где произошли столкновения с проправительственными группами.
Как отмечают журналисты, 21 февраля студенты Технологического университета имени Амира Кабира и Технологического университета имени Шарифа в Тегеране собрались на территории учебных заведений, выкрикивая лозунги против властей. По данным СМИ, новая волна протестов связана с обострением отношений между Ираном и Соединенными Штатами.
