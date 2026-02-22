В Иране начался новый этап студенческих протестов, приуроченный к сороковому дню памяти погибших во время январских акций. Об этом заявил Национальный совет сопротивления Ирана, передает BAQ.KZ со ссылкой на Газета.ru.

По данным организации, протестные акции прошли, в том числе, в городах Мешхед, Исфахан и Шираз. Участники выступлений скандировали антиправительственные лозунги.

О новой волне протестов также сообщает британская газета Financial Times. По информации издания, в первый день нового учебного семестра студенты нескольких иранских университетов провели акции на территории кампусов, где произошли столкновения с проправительственными группами.

Как отмечают журналисты, 21 февраля студенты Технологического университета имени Амира Кабира и Технологического университета имени Шарифа в Тегеране собрались на территории учебных заведений, выкрикивая лозунги против властей. По данным СМИ, новая волна протестов связана с обострением отношений между Ираном и Соединенными Штатами.