В Иране сообщили о задержании предполагаемых агентов "Моссада"
Задержанным вменяется шпионаж в пользу израильской разведки.
Сегодня 2026, 18:16
Сегодня 2026, 18:16Сегодня 2026, 18:16
152Фото: Pixabay.com
В Иране арестованы пять человек по подозрению в связях с израильской разведкой "Моссад", передает BAQ.KZ со ссылкой на Mehr.
Операция прошла в северной провинции Хорасан и была проведена разведывательной службой Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Задержанным вменяется шпионаж в пользу израильской разведки, однако дополнительные детали дела пока не раскрываются.
