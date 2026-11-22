В Иране три человека погибли в результате отравления домашним алкоголем
В городе Нишапур госпитализировали 33 пострадавших.
22 Ноября 2026, 15:34
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22 Ноября 2026, 15:3422 Ноября 2026, 15:34
167Фото: Pixabay.com
Массовое отравление алкогольными напитками произошло в городе Нишапур на северо-востоке Ирана. В результате происшествия три человека скончались, ещё 30 пострадавших были госпитализированы.
По данным агентства «Тасним», всего медицинская помощь потребовалась 33 людям, употребившим алкоголь домашнего приготовления.
В связи с произошедшим установлены и задержаны восемь человек, которых подозревают в изготовлении и распространении алкогольной продукции.
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