Массовое отравление алкогольными напитками произошло в городе Нишапур на северо-востоке Ирана. В результате происшествия три человека скончались, ещё 30 пострадавших были госпитализированы.

По данным агентства «Тасним», всего медицинская помощь потребовалась 33 людям, употребившим алкоголь домашнего приготовления.

В связи с произошедшим установлены и задержаны восемь человек, которых подозревают в изготовлении и распространении алкогольной продукции.