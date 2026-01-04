В Иране в результате нападения на полицейский участок погибли три человека
Среди погибших — один сотрудник правоохранительных органов.
В иранском городе Меликшах провинции Илам произошло вооружённое нападение на один из полицейских участков. Инцидент произошёл на фоне продолжающихся в стране массовых протестов, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на агентство Fars.
По информации, между протестующими и силами правопорядка произошло вооружённое столкновение, в результате которого погибли три человека.
Среди погибших — один сотрудник правоохранительных органов и двое участников протестов. Сообщается также о нескольких раненых, их точное число не уточняется.
Ранее местные СМИ сообщали о гибели трёх человек в различных регионах страны в ходе общенациональных акций протеста.
Отмечается, что в Исламской Республике Иран уже несколько дней продолжаются самые масштабные за последние три года протесты. Причиной массовых выступлений стали рост инфляции и резкое обесценивание национальной валюты по отношению к доллару США.
Ситуация в регионе остаётся напряжённой.
