В Ирландии меняют систему поддержки украинских беженцев
Начать постепенное сворачивание планируется с августа.
Сегодня 2026, 07:19
135Фото: Istockphoto
Ирландия может прекратить государственную программу размещения беженцев из Украины, передает BAQ.kz со ссылкой на Lenta.
По словам заместителя министра юстиции, внутренних дел и миграции Колм Брофи, власти считают, что большинство украинских беженцев смогут самостоятельно найти жильё.
Он отметил, что в целом люди, вероятно, справятся с поиском жилья, но признал, что в отдельных случаях могут возникнуть трудности, и не все смогут быстро решить этот вопрос.