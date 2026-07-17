В Ирландии создадут публичный реестр домашних насильников

В Ирландии планируют создать публичный онлайн-реестр лиц, осужденных за домашнее и сексуализированное насилие. Проверить прошлое потенциального партнера сможет любой желающий, если суд примет решение о включении осужденного в базу. Как сообщают местные СМИ, в реестре будут публиковаться имена людей, признанных виновными в домашнем и сексуализированном насилии, удушении без смертельного исхода, преследовании, принудительном контроле, а также распространении интимных фотографий без согласия.

Однако сведения не будут вноситься автоматически. Решение о публикации имени примет судья, а обязательным условием станет согласие потерпевшей. В открытом доступе укажут статью, по которой был осужден человек, и назначенное ему наказание. Осужденные смогут обратиться с просьбой удалить свои данные, но не ранее чем через три года после вынесения приговора. Инициатива получила название «Закон Дженни» — в память о 24-летней Дженнифер Пул, которую в 2021 году убил бывший молодой человек.

После трагедии выяснилось, что мужчина уже был осужден за насилие в отношении другой женщины, однако Дженнифер не знала о его прошлом. По данным UN Women, в 2024 году около 50 тысяч женщин и девочек по всему миру были убиты своими партнерами или членами семьи. Это составляет 60% всех преднамеренных убийств женщин. В среднем жертвами такого насилия ежедневно становятся 137 женщин и девочек.