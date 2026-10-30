В Иртыше восстанавливают популяцию ценного вида рыб

В области Абай продолжается работа по восстановлению рыбных ресурсов и сохранению биоразнообразия водоёмов. В рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» в реку Иртыш выпустили 22 тысячи молодых особей сибирского осетра.

Экологическое мероприятие прошло 29–30 октября вблизи села Крупское Жанасемейского района. Инициатором выступило областное управление природных ресурсов и регулирования природопользования.

В реку отправили две возрастные группы рыб: 8 тысяч годовиков весом не менее 150 граммов и 14 тысяч мальков нынешнего года весом от 20 граммов.

Выпуск молоди осуществлён при участии рыбоводческого предприятия ТОО «Ost Fish», расположенного в Саратовском сельском округе Уланского района Восточно-Казахстанской области.

Сибирский осётр относится к ценным видам рыб и играет важную роль в поддержании природного баланса водных экосистем. Восстановление его численности имеет особое значение для сохранения биологического разнообразия и пополнения рыбных запасов Иртыша.

Стоит отметить, что областное управление проводит мероприятия по зарыблению водоёмов на регулярной основе с 2023 года. Такая работа направлена на поддержание экологического равновесия и создание условий для естественного воспроизводства водных биоресурсов.

Акция «Таза Қазақстан» вновь объединила усилия специалистов и экологических организаций ради общей цели — сохранения природного богатства региона для будущих поколений.