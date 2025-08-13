В Испании эвакуировали около 6 тысяч человек из-за лесных пожаров
Министерство обороны направило на борьбу с огнём около тысячи военных.
Сегодня, 05:35
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 05:35Сегодня, 05:35
52Фото: Interfax
Около шести тысяч человек эвакуированы в Испании из-за масштабных лесных пожаров, передает BAQ.KZ со ссылкой на Interfax.
В автономном сообществе Кастилия-Леон свои дома покинули почти 4 тысячи жителей, в Андалусии - около тысячи. Министерство обороны направило на борьбу с огнём около тысячи военных. Пожары быстро распространяются на фоне аномальной жары.
В ночь на 12 августа пожарным удалось остановить продвижение огня вблизи Мадрида, однако в муниципалитете Трес-Кантос уже выгорело около тысячи гектаров, есть один погибший.
Сложная ситуация сохраняется и в соседней Португалии, где в районе города Транкозу с огнём борются около 700 пожарных.
Самое читаемое
- Казахстанские врачи заявили о новом тяжелом постковидном синдроме
- В Туркестанской области простились с командиром упавшего военного вертолёта
- Джей Ло показала казахские украшения и ковер казахстанской художницы
- Трамп заявил, что едет "в Россию в пятницу"
- Боли в мышцах, озноб, сыпь: есть ли угроза завоза лихорадки чикунгунья в Казахстан