Около шести тысяч человек эвакуированы в Испании из-за масштабных лесных пожаров, передает BAQ.KZ со ссылкой на Interfax.

В автономном сообществе Кастилия-Леон свои дома покинули почти 4 тысячи жителей, в Андалусии - около тысячи. Министерство обороны направило на борьбу с огнём около тысячи военных. Пожары быстро распространяются на фоне аномальной жары.

В ночь на 12 августа пожарным удалось остановить продвижение огня вблизи Мадрида, однако в муниципалитете Трес-Кантос уже выгорело около тысячи гектаров, есть один погибший.

Сложная ситуация сохраняется и в соседней Португалии, где в районе города Транкозу с огнём борются около 700 пожарных.