В Испании из-за снежной бури закрыты десятки дорог

В стране парализовано движение.

Фото: Report

Снегопады в Испании вызвали перебои в движении на 40 автомобильных дорогах, введены ограничения на проезд тяжелого транспорта и автобусов, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на агентство EFE.

Согласно информации, из-за непогоды в Испании некоторые участки движения на восьми автомагистралях остаются закрытыми, а также действуют ограничения на национальных дорогах в Леоне и Асторге.

Объявлен красный уровень опасности в провинции Гвадалахара (Кастилья-Ла-Манча) из-за сильных холодов с минимальной температурой до -14 градусов. В пяти населенных пунктах действует желтый уровень погодной опасности (низкий риск) из-за снегопадов на низких высотах.

