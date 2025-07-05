Каталонская полиция заявила, что смартфоны Google Pixel становятся предпочтительным выбором для организованных преступных группировок, особенно занимающихся наркоторговлей, передает BAQ.KZ.

Как сообщает издание Diari Ara со ссылкой на представителей дипломатического отдела полиции Каталонии, встреча с владельцем Pixel вызывает подозрения:

"Каждый раз, когда мы видим Pixel, мы думаем, что это может быть наркоторговец".

Главное объяснение — гибкость системы Android. На Pixel часто устанавливают типовую GrapheneOS — операционную систему, ориентированную на конфиденциальность и не требующую сервисов Google. Кроме того, смартфоны настраиваются на автоматический сброс данных при неверном вводе PIN-кода, а камеры, микрофоны и GPS физически демонтируются.

Специалист по кибербезопасности Рене Серраль пояснил, что благодаря GrapheneOS и аппаратным возможностям Pixel преступники получают мощный инструмент для скрытых коммуникаций .

Полицейские отмечают, что с помощью таких устройств стандартные методы слежки становятся неэффективны. В условиях борьбы с криминалом они вынуждены применять троянские программы, которые устанавливаются на телефоны с санкции суда, чтобы получить доступ к переписке и файлам

Издание Android Authority подчеркивает: конфиденциальность — благо не только для преступников. Представители проекта GrapheneOS осуждают подобные подозрения, указывая, что повышенный уровень безопасности не делает Pixel автоматически "криминальным".