Мужчина случайно нашел картину за 150 тысяч евро в Испании

Житель испанской Севилья Андрес Уртадо случайно подобрал на улице картину, которая, как позже выяснилось, оказалась работой знаменитого испанского художника Хоакин Соролья. Стоимость полотна оценивается примерно в 150 тысяч евро. По словам Уртадо, сначала его привлекла вовсе не сама картина, а красивая позолоченная рама. Мужчина решил, что вещь выбросили, и забрал ее домой.

Уже позже, воспользовавшись искусственным интеллектом, он выяснил, что автором полотна может быть Соролья. Предположение затем подтвердили специалисты аукционного дома. Как выяснилось, настоящие владельцы картины оставили ее у стены дома по нелепой случайности. Загружая автомобиль перед отпуском, они ненадолго прислонили полотно к фасаду и в спешке уехали.

Испанские СМИ отмечают, что семья регулярно берет эту картину с собой в поездки. Тем временем хозяева обнаружили пропажу, обратились в полицию и начали поиски. Узнав об этом, Уртадо связался с правоохранителями и добровольно вернул произведение искусства законным владельцам. В итоге история завершилась благополучно: картина вернулась к хозяевам в полной сохранности, а они поблагодарили честного испанца и пообещали вручить ему небольшой подарок в знак признательности.