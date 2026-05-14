В Испании мужчину задержали за попытку отравить жену кофе с отбеливателем

В Испании задержали 55-летнего мужчину, подозреваемого в попытке отравления собственной супруги, передает BAQ.KZ со ссылкой на Газета.ru.

По данным местных СМИ, инцидент произошёл в городе Пистойя. Мужчина, работающий на заводе Hitachi Rail, утром приготовил жене кофе, добавив в напиток отбеливатель, после чего ушёл на работу.

После того как женщина выпила кофе, ей резко стало плохо. Пострадавшую экстренно госпитализировали, врачам удалось спасти ей жизнь.

Подозреваемый был задержан правоохранительными органами. Ему предъявлено обвинение в попытке отравления.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и мотивы мужчины.