В Испании на фестивале фейерверков пострадали 27 человек

Причиной происшествия стала неисправность пиротехнического оборудования.

9 Августа 2026, 18:37
АВТОР
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Cadena SER 9 Августа 2026, 18:37
9 Августа 2026, 18:37
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Фото: Cadena SER

В испанском городе Альтеа во время ежегодного фестиваля фейерверков Castell de l'Olla пострадали 27 человек. 

Как передает Cadena SER, инцидент произошел во время запуска фейерверков с плавучих платформ в море. Фестиваль, который проводится уже около 40 лет в провинции Аликанте, в этом году собрал около 100 тысяч зрителей.

По данным организаторов, 14 пострадавших были доставлены в больницу IMED. Позже 11 из них перевели в ожоговое отделение Университетской больницы общего профиля Аликанте.

Обстоятельства неисправности пиротехники устанавливаются.

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