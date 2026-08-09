В Испании на фестивале фейерверков пострадали 27 человек

В испанском городе Альтеа во время ежегодного фестиваля фейерверков Castell de l'Olla пострадали 27 человек.

Как передает Cadena SER, инцидент произошел во время запуска фейерверков с плавучих платформ в море. Фестиваль, который проводится уже около 40 лет в провинции Аликанте, в этом году собрал около 100 тысяч зрителей.

По данным организаторов, 14 пострадавших были доставлены в больницу IMED. Позже 11 из них перевели в ожоговое отделение Университетской больницы общего профиля Аликанте.

Обстоятельства неисправности пиротехники устанавливаются.