В Испании объявили траур после столкновения поездов

В Испании объявили трехдневный траур после столкновения двух пассажирских поездов, в результате которого погибли 68 человек, более 100 получили ранения, сообщает DW. Авария произошла 28 октября на железнодорожном участке между Мадридом и Севильей. Несколько вагонов сошли с рельсов и упали с насыпи.

В одном из поездов находились 397 пассажиров, в другом - 147. По словам министра транспорта Оскара Пуэнте, перед столкновением на участке возник сбой в системе автоматического управления движением. Он также заявил, что диспетчерский центр не устранил ошибку, несмотря на имевшееся время.

Спасатели продолжают разбирать обломки. Полиция открыла пункты сдачи ДНК для идентификации пропавших без вести, а в нескольких регионах организовали сбор крови. Это уже вторая крупная железнодорожная катастрофа в Испании с начала года. В январе в провинции Кордова при столкновении поездов погибли 46 человек.