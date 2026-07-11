В Испании объявили трехдневный траур после смертоносного лесного пожара
Жертвами стихии стали не менее 12 человек, еще 23 считаются пропавшими без вести.
11 Июля 2026, 05:32
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11 Июля 2026, 05:3211 Июля 2026, 05:32
168Фото: Reuters
Власти испанского автономного сообщества Андалусия объявили трехдневный траур в память о погибших в результате крупного лесного пожара в районе Лос-Гальярдос.
Как сообщают зарубежные СМИ, региональные власти выразили соболезнования семьям погибших и отметили, что пожар стал одним из самых смертоносных в истории региона.
По последним данным, жертвами стихии стали не менее 12 человек. Еще 23 человека числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются.
Экстренные службы продолжают работу в пострадавшем районе, уточняя последствия масштабного природного пожара.
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