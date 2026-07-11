В Испании объявили трехдневный траур после смертоносного лесного пожара

Власти испанского автономного сообщества Андалусия объявили трехдневный траур в память о погибших в результате крупного лесного пожара в районе Лос-Гальярдос.

Как сообщают зарубежные СМИ, региональные власти выразили соболезнования семьям погибших и отметили, что пожар стал одним из самых смертоносных в истории региона.

По последним данным, жертвами стихии стали не менее 12 человек. Еще 23 человека числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются.

Экстренные службы продолжают работу в пострадавшем районе, уточняя последствия масштабного природного пожара.