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В Испании объявили трехдневный траур после смертоносного лесного пожара

Жертвами стихии стали не менее 12 человек, еще 23 считаются пропавшими без вести.

11 Июля 2026, 05:32
АВТОР
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Reuters 11 Июля 2026, 05:32
11 Июля 2026, 05:32
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Фото: Reuters

Власти испанского автономного сообщества Андалусия объявили трехдневный траур в память о погибших в результате крупного лесного пожара в районе Лос-Гальярдос.

Как сообщают зарубежные СМИ, региональные власти выразили соболезнования семьям погибших и отметили, что пожар стал одним из самых смертоносных в истории региона.

По последним данным, жертвами стихии стали не менее 12 человек. Еще 23 человека числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются.

Экстренные службы продолжают работу в пострадавшем районе, уточняя последствия масштабного природного пожара.

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