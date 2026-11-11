В Испании при взрыве рюкзака погиб полицейский, ещё двое пострадали
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В испанском городе Овьедо произошёл взрыв самодельного устройства, спрятанного в рюкзаке. Погиб сотрудник полиции, ещё один получил тяжёлые ранения. Также погибла служебная собака. По данным полиции, утром во вторник правоохранители получили сообщение о конфликте между соседями. Прибыв на место, они обнаружили женщину с огнестрельными ранениями и начали поиски предполагаемого нападавшего.
Во время осмотра территории полицейские нашли подозрительный рюкзак и вызвали сапёров и кинологов. Взрыв произошёл, когда специалисты осматривали устройство и выносили его на улицу, чтобы обезопасить жильцов дома. Погибшего сотрудника кинологической службы звали Хуан Хосе. Сапёр получил тяжёлые ранения.
Также погибла служебная собака по кличке Дени. Женщину с огнестрельными ранениями и пострадавшего полицейского госпитализировали. Предполагаемый нападавший скрылся и пока не задержан. В районе происшествия продолжается полицейская операция.
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