В Испании при взрыве рюкзака погиб полицейский, ещё двое пострадали

В испанском городе Овьедо произошёл взрыв самодельного устройства, спрятанного в рюкзаке. Погиб сотрудник полиции, ещё один получил тяжёлые ранения. Также погибла служебная собака. По данным полиции, утром во вторник правоохранители получили сообщение о конфликте между соседями. Прибыв на место, они обнаружили женщину с огнестрельными ранениями и начали поиски предполагаемого нападавшего.

Во время осмотра территории полицейские нашли подозрительный рюкзак и вызвали сапёров и кинологов. Взрыв произошёл, когда специалисты осматривали устройство и выносили его на улицу, чтобы обезопасить жильцов дома. Погибшего сотрудника кинологической службы звали Хуан Хосе. Сапёр получил тяжёлые ранения.

Также погибла служебная собака по кличке Дени. Женщину с огнестрельными ранениями и пострадавшего полицейского госпитализировали. Предполагаемый нападавший скрылся и пока не задержан. В районе происшествия продолжается полицейская операция.