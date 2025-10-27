В Испании произошёл взрыв на складе медотходов: пострадали три человека
Не исключается версия технической неисправности оборудования.
Сегодня, 20:47
Фото: Pixabay.com
В испанском автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча произошёл взрыв на складе по переработке медицинских отходов, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на издание El Mundo.
Инцидент случился в населенном пункте Сокуэльямос. По предварительным данным, три человека получили серьезные травмы. Пострадавшие доставлены в больницу, их состояние оценивается как тяжёлое.
На месте происшествия работают пожарные, спасатели и полиция, проводится ликвидация последствий и выяснение обстоятельств взрыва.
Причины происшествия пока не установлены, однако, по данным местных СМИ, не исключается версия технической неисправности оборудования.
