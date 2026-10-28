В Испании столкнулись два скоростных поезда: десятки погибших

В испанской провинции Толедо столкнулись два скоростных пассажирских поезда, следовавших по маршруту между Мадридом и Севильей. По сообщениям испанских СМИ, в результате катастрофы погибли десятки человек, ещё более сотни получили травмы. Столкнулись поезд государственной компании и состав частного перевозчика. После удара несколько вагонов сошли с рельсов, два из них упали с насыпи.

По данным испанских СМИ, в частном поезде находились 147 пассажиров, включая младенца, а в государственном — 397 человек. Общее число пассажиров превышало 540. Один из выживших, 54-летний Хесус Херонимо, рассказал местной газете, что почувствовал резкое ускорение и ударился о впереди стоящее сиденье. По его словам, некоторых пассажиров выбросило из поезда.

Когда люди выбрались наружу, они увидели накренившийся состав, множество раненых и пассажиров в состоянии шока. Премьер-министр Испании Педро Санчес отменил запланированные мероприятия и заявил, что следит за ситуацией, поддерживая связь с министром транспорта и властями региона Кастилия — Ла-Манча.

Причины катастрофы устанавливаются. По предварительным данным, поезд госкомпании мог врезаться сзади в остановившийся состав. Среди рассматриваемых версий — сбой системы сигнализации и возможная ошибка при управлении движением, однако окончательные выводы должна дать проверка.