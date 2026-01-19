Не менее 21 человека погибли и около 100 получили ранения в результате столкновения двух скоростных поездов на юге Испании вечером в воскресенье. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на Министерство внутренних дел страны, передает BAQ.KZ.

По официальным данным, 25 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Всего в двух поездах находились около 400 пассажиров.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что находится в постоянном контакте с экстренными службами и следит за развитием ситуации.

Как сообщили в компании — операторе железнодорожной инфраструктуры Adif, вечерний поезд, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и столкнулся с поездом, направлявшимся из Мадрида в Уэльву. По словам очевидцев, один из вагонов полностью перевернулся.

В результате аварии было приостановлено железнодорожное сообщение между Мадридом и городами Андалусии.

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал произошедшее "странным инцидентом", отметив, что авария случилась на ровном участке пути, который был отремонтирован в мае 2025 года. Он также подчеркнул, что поезд, сошедший с рельсов, был новым — его возраст составлял менее четырех лет. Министр подтвердил гибель 21 человека, не исключив, что число жертв может возрасти.