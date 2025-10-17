Картина Пабло Пикассо "Натюрморт с гитарой" 1921 года загадочно пропала во время транспортировки из Мадрида в Гранаду, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews. Работа должна была стать частью выставки "Натюрморт. La eternidad de lo inerte" в фонде CajaGranada, но до места назначения так и не доехала.

Исчезновение заметили 6 октября, когда кураторы вскрывали упаковки с экспонатами. Как выяснилось, небольшая работа размером всего 12,7 на 9,8 сантиметров была отправлена из частного дома в Мадриде вместе с другими произведениями, но при прибытии в Гранаду её не оказалось. Полиция предполагает, что картина могла исчезнуть в пути — во время ночной остановки фургона в Дейфонтесе. Следователи рассматривают две версии: кража или ошибка при упаковке. Ситуацию осложняет то, что ящики с картинами не были должным образом пронумерованы, а распаковку отложили на несколько дней после доставки.

Фонд CajaGranada подал официальное заявление в полицию, а Национальная бригада по делам исторического наследия начала расследование. По данным испанских СМИ, камеры наблюдения не зафиксировали никаких подозрительных действий во время разгрузки, что только усилило загадочность исчезновения. Выставка, на которой должны были показать работу Пикассо вместе с произведениями Хуана Гриса, Рене Магритта и других мастеров, всё же открылась 8 октября и продлится до января — но без одного из самых ценных экспонатов.