В Испании украли украшения с образа Девы Марии
Кража произошла в церкви Санта-Крус-ла-Реаль в Гранаде.
В испанском городе Гранада злоумышленники похитили ювелирные украшения с образа Девы Марии Розария, установленного в церкви Санта-Крус-ла-Реаль, передает BAQ.KZ со ссылкой на Известия.
Украшения, по данным организации, были частными пожертвованиями прихожан. В Братстве подчеркнули, что о случившемся уже уведомлена судебная полиция, с которой ведётся тесное сотрудничество.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали двух человек с открытыми лицами, которые вошли в храм и, не встретив сопротивления, сняли драгоценности с фигуры Богоматери. Сама скульптура не пострадала, однако инцидент вызвал глубокое возмущение среди верующих.
Церковь Санта-Крус-ла-Реаль уже не впервые становится объектом преступных посягательств — за последние годы здесь зафиксировано около двадцати ограблений. Национальная полиция Испании изучает записи видеонаблюдения и собранные улики, чтобы установить личности злоумышленников.
