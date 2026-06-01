В Испании зафиксирован рекорд жары для июня

В Испании на этой неделе был установлен рекорд жары для июня.

Национальное метеорологическое агентство Испании (AEMET) сообщило, что на территории материковой части страны зафиксирована самая высокая среднесуточная температура за июнь как минимум с 1950 года.

Несмотря на ожидаемое в четверг снижение температуры в большинстве регионов страны, в отдельных районах автономного сообщества Страна Басков на севере сохраняется высокий уровень погодной опасности.

В частности, в городе Бильбао температура воздуха, по прогнозам, достигнет 39,3°C.