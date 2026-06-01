В Испании зафиксирован рекорд жары для июня
Что аномальная жара продолжает оказывать влияние на ряд европейских стран.
Сегодня 2026, 00:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 00:14Сегодня 2026, 00:14
157Фото: Pixabay.com
В Испании на этой неделе был установлен рекорд жары для июня.
Национальное метеорологическое агентство Испании (AEMET) сообщило, что на территории материковой части страны зафиксирована самая высокая среднесуточная температура за июнь как минимум с 1950 года.
Несмотря на ожидаемое в четверг снижение температуры в большинстве регионов страны, в отдельных районах автономного сообщества Страна Басков на севере сохраняется высокий уровень погодной опасности.
В частности, в городе Бильбао температура воздуха, по прогнозам, достигнет 39,3°C.
Самое читаемое
- Обгоревшее тело полицейского обнаружено в Алматинской области: задержаны супруга и сын
- Скончался Ербаян Мухтар: трагический финал истории солдата Нацгвардии
- Адское пламя: в Астане вспыхнул газовоз
- Бишкек предложил Астане обмен территориями ради 150-километровой магистрали
- Кофе дорожает в Казахстане на фоне снижения мировых цен