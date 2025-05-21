В Мадриде утром 21 мая 2025 года был застрелен Андрей Портнов, бывший заместитель главы администрации президента Украины Виктора Януковича, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на bbc.com.

Инцидент произошёл у ворот Американской школы в районе Позуэло-де-Аларкон, где Портнов оставил своих детей. По данным полиции, нападавших было двое или трое, и они скрылись в лесистой местности неподалёку.

Портнов получил как минимум три огнестрельных ранения в голову и грудь и скончался на месте. Полиция начала расследование, рассматривая убийство как возможное политически мотивированное преступление, пишет El País.

Андрей Портнов родился в 1973 году в Луганске. В 2010 году он был назначен заместителем главы администрации президента Украины Виктора Януковича и возглавил Главное управление судебной реформы и судебной системы. После Евромайдана в 2014 году Портнов покинул Украину и проживал в России и Австрии. В 2019 году он вернулся в Украину, но вскоре снова уехал. В Украине против него возбуждены уголовные дела по обвинению в государственной измене и других преступлениях, однако он оспаривал эти обвинения в судах.

Убийство Портнова в Мадриде стало частью серии инцидентов в Испании, в которых замешаны российские и украинские фигуры, что вызывает обеспокоенность по поводу политически мотивированного насилия. Испанские власти продолжают расследование, и пока никто не задержан по делу.