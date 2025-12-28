Полиция Италия арестовала девять человек по делу о сборе средств для палестинской группировки ХАМАС, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC. По данным следствия, за более чем два года подозреваемые собрали около 7 млн евро, часть финансовых операций, как утверждается, проводилась ещё до нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. В полиции заявили, что деньги собирались под видом гуманитарной помощи мирным жителям Палестины, однако затем переводились боевикам через "сложную систему сбора средств".

В ходе расследования также были изъяты активы на сумму свыше 8 млн евро. Следователи считают, что финансовые операции группы способствовали террористической деятельности. Операцию провели совместно подразделения контртеррористической и финансовой полиции. Следствие установило, что сеть имела штаб-квартиру в Генуя и отделения в Милан. По версии полиции, более 71% собранных средств было перенаправлено на финансирование военного крыла ХАМАС и поддержку семей смертников или лиц, задержанных за терроризм.

Министр внутренних дел Маттео Пиантедози сообщил, что самым известным из задержанных является Мохаммед Ханнун — президент Ассоциации палестинцев в Италии. При этом он подчеркнул, что на данном этапе должна соблюдаться презумпция невиновности.