В Италии арестованы девять обвиняемых в сборе миллионов евро для боевиков ХАМАС
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Полиция Италия арестовала девять человек по делу о сборе средств для палестинской группировки ХАМАС, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC. По данным следствия, за более чем два года подозреваемые собрали около 7 млн евро, часть финансовых операций, как утверждается, проводилась ещё до нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. В полиции заявили, что деньги собирались под видом гуманитарной помощи мирным жителям Палестины, однако затем переводились боевикам через "сложную систему сбора средств".
В ходе расследования также были изъяты активы на сумму свыше 8 млн евро. Следователи считают, что финансовые операции группы способствовали террористической деятельности. Операцию провели совместно подразделения контртеррористической и финансовой полиции. Следствие установило, что сеть имела штаб-квартиру в Генуя и отделения в Милан. По версии полиции, более 71% собранных средств было перенаправлено на финансирование военного крыла ХАМАС и поддержку семей смертников или лиц, задержанных за терроризм.
Министр внутренних дел Маттео Пиантедози сообщил, что самым известным из задержанных является Мохаммед Ханнун — президент Ассоциации палестинцев в Италии. При этом он подчеркнул, что на данном этапе должна соблюдаться презумпция невиновности.
Самое читаемое
- В 2026 году размеры пособия по инвалидности в Казахстане вырастут на 10%
- Назначен новый глава аэропорта в Астане
- В Мангистау подрядчика оштрафовали за ненадлежащее содержание железнодорожного переезда
- Казахстанцев предупредили о "тихом захвате" WhatsApp без взлома и следов
- В Актобе выявили авто-двойник с подложными номерами