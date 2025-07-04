"В Италии дешевле": казахстанцы сравнили отпуск в Бурабае и за границей
Казахстанцы шокированы ценами на отдых.
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Цены на отдых в Бурабае вновь стали причиной жаркой дискуссии в соцсетях. Всё началось с поста в threads, где казахстанец пожаловался, что отдал 6 тысяч тенге за полчаса на катамаране. Он сравнил это с поездкой по озеру Комо в Италии, где билет на лайнер туда-обратно стоил ему всего 20 евро (примерно 10 тыс тенге) — за полноценную двухчасовую прогулку, передает BAQ.KZ.
"Горы есть. Озеро есть. А вот с ценообразованием у нас, как всегда, какая-то ж*па", — написал он.
Публикация собрала сотни комментариев, многие из которых разделились на два лагеря:
- "Колхозный гламур за бешеные деньги"
- "В Турцию дешевле слетать, чем в Боровом отдохнуть"
- "Полмиллиона за 3 дня на Алаколе — куда это годится?"
- "За 10 тыс — 20 минут на лодке. Это как вообще?"
- "Это сезонный бизнес, люди кормят семьи"
- "Цены растут, потому что спрос превышает предложение"
- "Государство не поддерживает инфраструктуру — бизнесу приходится выкручиваться"
Некоторые напомнили, что в других странах массовый туризм дотируется, а оборот туристических объектов позволяет держать цены ниже. В Боровом, по их мнению, всё держится на коротком сезоне и узком круге платежеспособных клиентов из Астаны и России.
Один из комментаторов даже снял влог о причинах высокой стоимости отдыха в Боровом, назвав его самым дорогим курортом Казахстана. Среди причин он указал:
- компактную территорию,
- рост потока туристов,
- отсутствие альтернатив для жителей столицы.
К слову, за лето 2024 года Боровое посетили 450 тысяч туристов.
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