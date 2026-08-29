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В Италии из-за лесного пожара эвакуировали более 100 человек

Среди эвакуированных — 60 пациентов учреждения для людей с психическими расстройствами.

29 Августа 2026, 04:49
АВТОР
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29 Августа 2026, 04:49
29 Августа 2026, 04:49
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Более 100 человек эвакуировали из города Ольястра на итальянском острове Сардиния из-за крупного лесного пожара. Огонь добрался до окраин горной коммуны Арцана.

Итальянские СМИ сообщают, пожар начался в лесной местности недалеко от Ольястры и распространился в направлении населенных пунктов.

Среди эвакуированных — 60 пациентов учреждения для людей с психическими расстройствами, находящихся под государственной охраной. Также из опасной зоны вывезли жителей отдельных домов в сельской местности и на окраинах города.

Мэр Ольястры Анджело Сточино назвал ситуацию сложной.

Для проведения эвакуации и борьбы с огнем запросили вертолеты Canadair и Super Puma. Спасательные службы продолжают работу в районе пожара.

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