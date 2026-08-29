В Италии из-за лесного пожара эвакуировали более 100 человек
Среди эвакуированных — 60 пациентов учреждения для людей с психическими расстройствами.
29 Августа 2026, 04:49
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29 Августа 2026, 04:4929 Августа 2026, 04:49
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Более 100 человек эвакуировали из города Ольястра на итальянском острове Сардиния из-за крупного лесного пожара. Огонь добрался до окраин горной коммуны Арцана.
Итальянские СМИ сообщают, пожар начался в лесной местности недалеко от Ольястры и распространился в направлении населенных пунктов.
Среди эвакуированных — 60 пациентов учреждения для людей с психическими расстройствами, находящихся под государственной охраной. Также из опасной зоны вывезли жителей отдельных домов в сельской местности и на окраинах города.
Мэр Ольястры Анджело Сточино назвал ситуацию сложной.
Для проведения эвакуации и борьбы с огнем запросили вертолеты Canadair и Super Puma. Спасательные службы продолжают работу в районе пожара.
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