В Италии из-за лесного пожара эвакуировали более 100 человек

Более 100 человек эвакуировали из города Ольястра на итальянском острове Сардиния из-за крупного лесного пожара. Огонь добрался до окраин горной коммуны Арцана.

Итальянские СМИ сообщают, пожар начался в лесной местности недалеко от Ольястры и распространился в направлении населенных пунктов.

Среди эвакуированных — 60 пациентов учреждения для людей с психическими расстройствами, находящихся под государственной охраной. Также из опасной зоны вывезли жителей отдельных домов в сельской местности и на окраинах города.

Мэр Ольястры Анджело Сточино назвал ситуацию сложной.

Для проведения эвакуации и борьбы с огнем запросили вертолеты Canadair и Super Puma. Спасательные службы продолжают работу в районе пожара.