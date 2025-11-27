В городке Борго Вирджилио 57-летний мужчина попытался выдать себя за свою 85-летнюю мать Грациеллу Далл'Ольо, умершую три года назад, передает BAQ.KZ cо ссылкой на DW. Для этого он нанес макияж, надел парик и женскую одежду, чтобы оформить новые документы на пенсию. Сотрудница ведомства заподозрила неладное, после чего мужчина сделал вид, что потерял сознание.

Полиция возбудила против него дело по статьям о мошенничестве, введении в заблуждение и нарушении обязанности по захоронению: тело матери все три года хранилось в доме сына. Этот случай вызвал широкий резонанс в Италии, где подобные схемы с пенсиями умерших родственников встречаются регулярно.

Аналогичные инциденты зафиксированы в Неаполе и Милане, где люди продолжали получать пенсии умерших родственников на десятки тысяч евро. Италия имеет самое старое население в ЕС: из почти 59 млн жителей более 13,2 млн являются пенсионерами.