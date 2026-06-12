В Италии наблюдают нашествие пчёл: тысячи насекомых прилетели на пляж

На пляже в районе Римини на северо-востоке Италии зафиксировано появление крупного роя пчёл. Насекомые сначала кружили над зоной отдыха, после чего осели на одном из пляжных зонтов, собравшись в плотный рой. Очевидцы начали фотографировать происходящее, однако вскоре местные власти из соображений безопасности временно оцепили участок пляжа.

Позднее на место был вызван пчеловод, который аккуратно собрал рой и удалил его с территории. По данным местных властей, пострадавших нет. Специалисты предполагают, что на зонт могла сесть матка роя, за которой последовали остальные пчёлы. Подобный случай ранее уже происходил в соседнем Риччоне, также в провинции Римини.

Президент итальянского общества экологической медицины Алессандро Миани в комментарии телеканалу Rai связал увеличение подобных случаев с жаркой погодой. По его словам, повышенные температуры, которые в последние дни превышали 30 градусов, могут влиять на поведение пчёл и других насекомых, заставляя их искать более прохладные места, в том числе рядом с водой.