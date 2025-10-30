В Риме, в парке Виллы Грациоли, прошло торжественное открытие бюста великого мыслителя казахского народа Абая Кунанбайулы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минкультуры.

В церемонии приняли участие министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Италии Ерболат Сембаев, представители итальянской творческой интеллигенции и члены официальной делегации Казахстана.

Выступая на мероприятии, министр подчеркнула, что Абай Кунанбайулы является выдающейся личностью, ставшей духовным ориентиром для казахского народа. Главными идеями его творчества стали призыв к добру, справедливости, просвещению и труду. Появление его образа в Риме министр назвала знаковым событием и символом духовного моста между культурами, открывающего новую страницу в культурных связях Казахстана и Италии.

"В последние годы отношения между нашими государствами приобрели особую динамику развития. Прошлогодний официальный визит Президента Республики Казахстан в Италию, а также визит Председателя Совета министров Италии в Казахстан вывели наше сотрудничество на новый уровень. А состоявшийся в сентябре визит Президента Италии в Казахстан открыл новые горизонты взаимодействия и ознаменовался рядом важных переговоров. Сегодняшнее открытие памятника Абаю – прямое продолжение достигнутых договоренностей, символ дружбы и взаимного уважения наших народов", — сказала Аида Балаева.

За рубежом память великого казахского мыслителя чтят особенно тепло. Памятники, бюсты и монументы Абая установлены в крупнейших городах и столицах мира — Ташкенте, Москве, Казани, Бишкеке, Пекине, Каире, Будапеште, Тегеране, Анкаре, Стамбуле, Нью-Дели, Женеве, Париже, Ренне, Сараево, Тбилиси, Берлине, Сеуле, Харькове, Баку, Рио-де-Жанейро и других.

В завершение церемонии Аида Балаева и Ерболат Сембаев возложили цветы к памятнику Чингиза Айтматова, подчеркнув уважение Казахстана к великим культурным и духовным деятелям страны.