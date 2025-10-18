В пригороде Рима у дома известного журналиста-расследователя Сигфридо Рануччи сработало самодельное взрывное устройство, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews. По счастливой случайности Рануччи не пострадал — он вернулся домой за 20 минут до взрыва. Повреждены его автомобиль, машина дочери и соседний дом.

По предварительным данным, бомба была изготовлена из пиротехнических веществ и установлена у ворот дома. Журналист сообщил, что уже несколько лет живет под охраной и регулярно получает угрозы из-за своей работы в программе RAI Report, известной громкими расследованиями.

Инцидент вызвал волну осуждения по всей Италии. Премьер-министр Джорджа Мелони назвала произошедшее "серьёзным актом запугивания журналиста" и заявила, что власти усилят меры безопасности вокруг Рануччи.