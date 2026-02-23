В итальянском городе Вероне состоялась торжественная церемония закрытия зимних Олимпийских зимних игр Милан‑Кортина‑2026, передает BAQ.KZ.

Как сообщил Национальный Олимпийский комитет Казахстана, финальное шоу прошло на Арена ди Верона -– одном из самых узнаваемых исторических амфитеатров Европы, построенном более двух тысяч лет назад и включённом в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, сборную Казахстана на Играх в Италии сборную Казахстана представили 36 спортсменов, выступивших в десяти видах спорта. В медальном зачете наша страна с одним "золотом" расположилась на 19 месте.

Впервые в истории зимних Олимпийских игр церемония закрытия прошла в подобном античном пространстве, превращенном организаторами в современную сцену.

– Концепция шоу получила название "Beauty in Action" ("Красота в движении") и была посвящена взаимосвязи спорта, искусства и природы. Центральным элементом сцены стала конструкция, означающая символ движения, объединяющего альпийские горные кластеры Игр и равнинные города Италии. Действа также происходили в филармоническом театре Вероны, – говорится в сообщении НОК РК.

В рамках церемонии состоялся парад атлетов, которые торжественно вошли в амфитеатр, символически объединяясь после завершения соревнований.

Отдельно от делегаций прошли знаменосцы всех сборных. Флаг Республики Казахстан пронес фигурист Михаил Шайдоров, завоевавший в Италии золотую медаль.

В постановке церемонии закрытия приняли участие более 800 артистов, музыкантов и танцоров. Для шоу была создана многоуровневая сцена с LED-покрытием, а создатели костюмы артистов вдохновлялись традициями итальянской оперы. Также организаторы отметили работу волонтеров и сложный путь атлетов.

В числе главных участников культурной программы выступили итальянский певец Акилле Лауро, актриса Бенедетта Поркароли, DJ и продюсер Габри Понте, а также другие артисты. Особое место заняло выступление звезды мирового балета Роберто Болле, возглавившего яркую хореографическую композицию.

Музыкальные и танцевальные номера сопровождались световыми эффектами и использованием исторических тоннелей амфитеатра, откуда появлялись артисты, создавая эффект оживающего памятника истории. Как отметили организаторы, они стремились показать Италию как страну, соединяющую культурное наследие и современность.

По традиции в завершении основной части церемонии был спущен олимпийский флаг, после чего состоялась его передача организаторам следующих зимних Олимпийских игр - Франции. В этой стране пройдут ОИ в 2030 году. Также страна-хозяйка представила презентацию предстоящих Игр под названием "Новый рассвет".

Далее под музыку итальянского композитора Людовико Эйнауди погас огонь Олимпиады-2026, находившийся в Милане и Кортине.

Фото: Сали Сабиров и Турар Казангапов / НОК РК