В Италии стартовали XIV зимние Паралимпийские игры
В Италии состоялась церемония открытия XIV зимних Паралимпийских игр, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.
Торжественная церемония прошла в Вероне. В нынешних Играх принимают участие более 600 спортсменов из 56 стран мира.
Сборная Казахстана выступит в двух видах спорта. В соревнованиях по пара биатлону и пара лыжным гонкам страну представят Ербол Хамитов, Александр Герлиц, Сергей Усольцев и Юрий Березин. В пара лыжных гонках также выступят Нурлан Алимов, Анна Грачёва и Владислав Кобаль.
Как отметил вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев, Игры являются важной возможностью для национальной команды продемонстрировать свое мастерство и достойно представить страну на международной арене. По его словам, каждый спортсмен сборной Казахстана прошел долгий и непростой путь подготовки и ежедневным трудом доказал готовность бороться за высокий результат.
Он также призвал казахстанцев поддержать национальную сборную и пожелал спортсменам удачи, честной борьбы и ярких побед.
XIV зимние Паралимпийские игры Милан–Кортина-2026 проходят с 6 по 15 марта. В рамках соревнований будет разыграно 79 комплектов медалей в пара лыжных гонках, пара биатлоне, кёрлинге на колясках, пара сноуборде, горнолыжном спорте и пара хоккее.
Уже 7 марта сборная Казахстана примет участие в соревнованиях по пара биатлону в спринтерской гонке на дистанции 7,5 километра. Честь страны будут защищать Ербол Хамитов, Александр Герлиц, Сергей Усольцев и Юрий Березин.
