В Риме начался первый этап путешествия олимпийского огня зимних Олимпийских игр 2026 года, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.

Пламя, прибывшее в Италию после церемонии передачи в Афинах, стартовало со стадиона Стадио деи Марми и отправилось в большое турне по всем регионам страны. Финальной точкой маршрута станет Милан, куда огонь прибудет 5 февраля — накануне открытия Игр в Милане-Кортине.

На церемонии в Риме президент Италии Серджо Маттарелла зажёг олимпийский огонь и призвал к соблюдению олимпийского перемирия. Эстафета началась в субботу утром в присутствии руководителей итальянского спорта. Первые факелоносцы - Грегорио Палтриньери, Элиза Ди Франциска и Джанмарко Тамбери - передали огонь баскетболисту Акилле Полонаре, для которого этот момент стал особенно эмоциональным: спортсмен борется с лейкемией и вынес факел под аплодисменты.

После старта в Стадио деи Марми эстафету продолжили представители спортивных федераций, включая Лауру Лунетту и Джованни Малаго. Далее огонь прошёл по ключевым точкам Рима, среди которых площадь Кавур, где к эстафете присоединился теннисист Маттео Берреттини.

Финалом римского этапа стала церемония на площади Пьяцца дель Пополо. Турне олимпийского огня продолжится по всей Италии до самого открытия Зимних Олимпийских игр-2026.