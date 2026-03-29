В Италии угнали грузовик с 12 тоннами шоколада
В Европе похищена крупная партия батончиков KitKat — около 414 тысяч штук, что составляет почти 12 тонн продукции.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Грузовик с «новой линейкой шоколада», перевозимый по территории Европы, был угнан неизвестными, передает BAQ.KZ.
По данным The Guardian, речь идет о 413 793 батончиках.
Представитель Nestlé, которой принадлежит бренд KitKat, подтвердил факт кражи. В компании сообщили, что ведут расследование совместно с местными властями и партнёрами по цепочке поставок.
Согласно информации Nestlé, грузовик выехал с завода в центральной части Италии и направлялся в Польшу, когда был угнан. На данный момент ни транспортное средство, ни похищенный шоколад не обнаружены. В результате происшествия никто не пострадал.
Мы всегда призывали людей делать перерыв с KitKat. Но, похоже, злоумышленники восприняли это слишком буквально и забрали более 12 тонн нашего шоколада, — говорится в заявлении компании.
В Nestlé также отметили, что кражи грузов становятся всё более серьёзной проблемой для бизнеса. Преступники используют всё более сложные схемы. Компания решила предать огласке этот случай, чтобы привлечь внимание к растущей тенденции.
Похищенные батончики относятся к новой серии KitKat, посвящённой Formula 1. Они выполнены в форме гоночных автомобилей, при этом сохраняют классическую вафельную основу.
В Nestlé предупредили, что продукция может появиться на неофициальных рынках. При этом в компании подчеркнули, что в подобных случаях товар можно отследить по кодам партий, присвоенным каждому батончику.
