В Италии задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России

Итальянские правоохранительные органы арестовали двух человек, которых подозревают в передаче конфиденциальной информации российской разведке. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным следствия, подозреваемые передавали секретные сведения сотруднику российских спецслужб, получая за это денежное вознаграждение.

Одним из задержанных оказался 59-летний бывший сотрудник итальянских спецслужб. Следователи считают, что он на протяжении длительного времени собирал и продавал секретную информацию, полученную от четырех действующих военнослужащих, имевших доступ к закрытым государственным данным.

По информации полиции, переданные материалы касались вопросов, представляющих интерес для национальной безопасности и политических интересов Италии, и не предназначались для разглашения.

Правоохранительные органы продолжают расследование всех обстоятельств дела.