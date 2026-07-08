В Италии задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России
По версии следствия, фигуранты передавали секретные сведения представителю российской разведки за деньги.
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Итальянские правоохранительные органы арестовали двух человек, которых подозревают в передаче конфиденциальной информации российской разведке. Об этом сообщают местные СМИ.
По данным следствия, подозреваемые передавали секретные сведения сотруднику российских спецслужб, получая за это денежное вознаграждение.
Одним из задержанных оказался 59-летний бывший сотрудник итальянских спецслужб. Следователи считают, что он на протяжении длительного времени собирал и продавал секретную информацию, полученную от четырех действующих военнослужащих, имевших доступ к закрытым государственным данным.
По информации полиции, переданные материалы касались вопросов, представляющих интерес для национальной безопасности и политических интересов Италии, и не предназначались для разглашения.
Правоохранительные органы продолжают расследование всех обстоятельств дела.
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