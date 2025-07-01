Жаркое лето с сюрпризами: синоптики "Казгидромета" предупредили казахстанцев о неустойчивой погоде в июле. На большей части страны сохранятся дожди, ливни, грозы, а местами возможны град и шквалистый ветер, передает BAQ.KZ. Вместе с этим в ряде регионов ожидается аномальная жара и даже пыльные бури.

На юге и юго-востоке страны в первые дни июля температура воздуха днём поднимется до +40…+46 °C, особенно жарко будет на крайнем юге. Ночью температура вырастет до +25…+30 °C. В связи с этим синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности.

На западе страны в начале месяца будет относительно прохладно: днём от +18 до +26 °C, но к концу первой декады станет ощутимо теплее — до +33 °C. В Атырауской и Мангистауской областях жара наберёт обороты — до +38 °C.

Север и центр Казахстана испытают погодные качели: в начале июля воздух прогреется до +35 °C, но затем ожидается похолодание до +18…+23 °C. Восток страны тоже не останется в стороне — середина месяца здесь будет особенно знойной: температура днём поднимется до +38 °C.

После 10 июля жара охватит запад, юг и центр страны: в отдельные дни воздух прогреется до +42 °C, а в более прохладные — до +23…+28 °C. На севере и востоке колебания будут значительными: ночами от +15…+23 до +7…+12 °C, днём от +39 до +18 °C.

Синоптики советуют быть особенно внимательными к изменениям погоды, следить за предупреждениями о ливнях, граде и сильной жаре, и не забывать о мерах безопасности — как на солнце, так и в период возможных штормов.