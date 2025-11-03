Уходящая с должности главного военного прокурора Израиля генерал-майор запаса Ифат Томер-Йерушальми была арестована и будет допрошена по подозрению в воспрепятствовании расследованию и злоупотреблении доверием, передает BAQ.KZ со ссылкой на израильскую гостелерадиокомпанию Kan.

Арест высокопоставленной чиновницы произошел на фоне скандала, связанного с утечкой видеоролика летом прошлого года, в котором зафиксированы издевательства над палестинским заключенным из Газы в израильской тюрьме Сде-Тейман. Подлинность видеозаписи не подтверждена, однако она вызвала широкий общественный резонанс и нанесла серьезный репутационный ущерб Израилю в разгар конфликта в секторе Газа.

По информации Kan, полиция арестовала Томер-Йерушальми в ночь на понедельник.

"Томер-Йерушальми подозревается в воспрепятствовании правосудию и злоупотреблении доверием. По итогам ее допроса сегодня вечером будет принято решение о продлении срока ее содержания под стражей", — говорится в официальном сообщении.

Накануне вечером крупные силы полиции несколько часов разыскивали бывшего главного военного прокурора, после того как связь с ней была утеряна. Машину чиновницы нашли брошенной на одном из пляжей к северу от Тель-Авива с включенным двигателем, рядом была обнаружена предсмертная записка, в настоящее время продолжаются поиски ее мобильного телефона.

Томер-Йерушальми подала в отставку 31 октября, признав свою причастность к утечке видеоролика.