В Израиле планируют увековечить имя бывшего президента США Дональда Трампа в знак благодарности за его участие в освобождении израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild. Мэр города Кирьят-Бялик, расположенного недалеко от Хайфы, Эли Дукорски заявил, что строящийся футбольный стадион может получить имя Трампа, сообщает The Times of Israel.

Мы глубоко признательны президенту Трампу за его усилия по освобождению израильских граждан и солдат. В знак уважения и благодарности новый стадион, строящийся в Кирьят-Бялике, будет назван в его честь, — сказал Дукорски.

Известно, что из Кирьят-Бялика родом один из похищенных 7 октября 2023 года заложников — солдат ЦАХАЛ Матан Ангрест, который находится в плену уже 734 дня. Кроме того, в Тель-Авиве ведётся строительство набережной, которая также будет названа именем Дональда Трампа. Первый камень в основании проекта лично заложил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.