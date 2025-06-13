В Израиле временно остановлена добыча газа на одном из крупнейших месторождений страны - Кариш, расположенном в израильских территориальных водах Средиземного моря, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters. Решение принято на фоне обострения конфликта и угрозы ответного удара со стороны Ирана, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление британской компании Energean, которая управляет проектом.

"Все работы по добыче временно приостановлены, потребители и акционеры уведомлены", - отметили в Energean. При этом уточняется, что израильское месторождение занимает значительную долю в общем производственном портфеле компании.

Решение о приостановке добычи последовало после того, как Израиль нанёс удары по объектам военной и ядерной инфраструктуры Ирана. В стране ожидают возможных ответных атак, в том числе на энергетическую инфраструктуру.

Месторождение Кариш входит в тройку крупнейших газовых проектов Израиля. В 2024 году оно дало почти 6 млрд кубометров газа из общего объёма национальной добычи в 27,4 млрд кубометров. О том, планируется ли сокращение добычи на других морских месторождениях, пока не сообщается.