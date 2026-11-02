В Израиле отказались пересматривать итоги выборов после обвинений Нетаньяху

Избирательные органы Израиля заявили, что результаты парламентских выборов 27 октября останутся в силе, даже если подозрения в иностранном вмешательстве подтвердятся. Заявление прозвучало на фоне обвинений со стороны партии премьер-министра Биньямина Нетаньяху, потерявшего парламентское большинство, сообщает AP.

Партия «Ликуд» утверждает, что арабские партии якобы «украли» выборы. При этом доказательств масштабных нарушений, способных повлиять на результаты голосования, представлено не было.

Председатель Центральной избирательной комиссии, судья Верховного суда Ноам Сольберг заявил, что даже подтверждение отдельных подозрений не поставит под сомнение законность избирательного процесса и результаты выборов в целом.

Позицию озвучили после встречи представителей избирательной комиссии, генеральной прокуратуры и службы внутренней безопасности «Шин-Бет».

Нетаньяху потерял большинство в парламенте

По итогам голосования блок союзников Биньямина Нетаньяху получил 53 места в Кнессете, который состоит из 120 депутатов. В прежнем составе парламента его объединение располагало в определенный период 68 мандатами.

Блок главного соперника премьера, Гади Айзенкота, получил 48 мест, а арабские партии завоевали 19 мандатов.

Для формирования правительства необходимо не менее 61 места.

Если оппозиционным силам удастся договориться с арабскими партиями, они смогут сформировать парламентское большинство без Нетаньяху. Но переговоры обещают быть сложными, поскольку часть потенциальных союзников выступает против такой коалиции.

Нетаньяху назвал возможное сотрудничество Айзенкота с арабскими партиями предательством. Его сторонники провели акцию протеста возле дома оппозиционного политика в Герцлии.

Одновременно в Тель-Авиве прошли более многочисленные демонстрации в поддержку формирования совместного еврейско-арабского правительства.

Что известно об обвинениях в подкупе избирателей

«Ликуд» ссылается на несколько эпизодов предполагаемых нарушений. Перед выборами 27 октября полиция задержала трех политических активистов, у которых нашли конверты с деньгами. Следствие подозревает их в попытке подкупа избирателей.

Спустя два дня были задержаны еще четыре человека.

Полиция заявила о предполагаемой связи подозреваемых с исламистской партией «Раам». Партия отрицает причастность к нарушениям.

1 ноября суд рассмотрел вопрос о дальнейшем ограничении свободы первых трех задержанных. Одного освободили с определенными условиями, второго оставили под домашним арестом на восемь дней, третьему продлили содержание под стражей на двое суток.

Лидер «Раам» Мансур Аббас, чья партия получила восемь депутатских мандатов, назвал задержания попыткой повлиять на результаты выборов.

В споре о выборах появился Катар

Еще одним предметом разбирательства стали заявления «Ликуда» о возможном иностранном вмешательстве.

По запросу избирательной комиссии служба «Шин-Бет» начала расследование. Представители партии Нетаньяху предполагают, что иностранные силы могли поддерживать его противников.

Айзенкот обвинил премьер-министра в организованной кампании по дискредитации результатов голосования. По его словам, Нетаньяху пытается создать впечатление, будто Катар финансировал оппозиционные партии.

Катар отверг обвинения во вмешательстве в израильские выборы.

Представители арабских политических сил, со своей стороны, обвиняют Нетаньяху в попытках настроить общество против арабских избирателей, составляющих около 20% населения Израиля.

Кто теперь сможет сформировать правительство

Официальное утверждение результатов выборов ожидается на этой неделе.

В среду, 4 ноября, президент Израиля Ицхак Герцог должен начать консультации с партиями, прошедшими в парламент. После встреч он определит политика, у которого, по его оценке, больше шансов сформировать правящую коалицию.

Главными претендентами остаются Биньямин Нетаньяху и Гади Айзенкот.

Если переговоры не приведут к созданию правительства, президент может поручить эту задачу другому кандидату. При неудаче Израиль рискует столкнуться с новыми парламентскими выборами в начале 2027 года.