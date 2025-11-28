В Иерусалиме спасатели провели уникальную и сложную операцию по эвакуации 15-летнего подростка, который забрался на строительный кран высотой около 300 метров и провёл там почти девять часов, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на The Times of Israel.

Инцидент произошёл у въезда в город рядом со строящимся 36-этажным небоскрёбом. По предварительной информации, юноша поднялся на кран около полуночи, чтобы "посмотреть на вид". Его обнаружили утром — он сидел на небольшой платформе под верхней частью стрелы, без обуви.

Из-за экстремальной высоты и труднодоступности конструкции спасательная операция потребовала особой подготовки. Пожарные поднялись на кран и спустили на тросе спасателя, который добрался до подростка, закрепил его шлемом и страховочными ремнями. После этого юношу благополучно опустили на землю.

Командир пожарно-спасательной службы Шай Нехемия отметил профессионализм команды.

"Пожарные действовали рассудительно и профессионально, создав систему канатов, которая обеспечила безопасный доступ и спасение", - отметил он.

По данным медиков, подросток получил лёгкие ссадины и признаки обезвоживания после многочасового пребывания на холоде и огромной высоте. Его жизни ничего не угрожает.

Случай вызвал широкий общественный резонанс в Израиле, напомнив о рисках опасных "экстремальных селфи" и погони за впечатлениями.