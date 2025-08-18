В Тель-Авиве состоялся один из крупнейших митингов за последнее время, передает BAQ.KZ со ссылкой на Deutsche Welle. Участники потребовали от правительства Израиля заключить сделку с палестинским радикальным движением ХАМАС для освобождения удерживаемых заложников.

Акция прошла в воскресенье, 17 августа, на так называемой "площади Заложников" и прилегающих улицах. По данным издания, изначально на митинг вышли около 150 тысяч человек. Позже к ним присоединились ещё порядка 70 тысяч, которые вместе с родственниками заложников прошли маршем от железнодорожного вокзала Савидор Мерказ до места проведения акции. Среди участников шествия оказалась и известная израильская актриса Галь Гадот, которая выразила солидарность с семьями похищенных. В Иерусалиме параллельно прошла демонстрация с аналогичными требованиями, в которой участие принял бывший президент Израиля Реувен Ривлин.

Протестующие настаивали на том, что власти должны отказаться от расширения военной операции в секторе Газа и сосредоточиться на переговорах с ХАМАС ради скорейшего возвращения удерживаемых палестинскими террористами граждан Израиля.

По оценкам организаторов, число собравшихся в Тель-Авиве в итоге превысило несколько сотен тысяч человек, что сделало митинг одной из крупнейших акций протеста в стране за последнее время.