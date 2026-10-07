В Израиле вспомнили жертв нападения ХАМАС 7 октября

Израильтяне почтили память жертв нападения ХАМАС 7 октября 2023 года. В годовщину трагедии люди собрались на месте фестиваля Nova, в кибуце Кфар-Аза и других местах, где три года назад погибли мирные жители. По данным расследования ООН, во время атаки погибли около 1200 человек, еще 252 были захвачены в заложники.

Эта годовщина стала первой, когда все выжившие заложники уже вернулись домой, а тела погибших были переданы Израилю. Среди тех, кто впервые встретил этот день дома, — 37-летний Элькана Бохбот. Его похитили на фестивале Nova, а освободили после 738 дней плена. В августе у мужчины родилась дочь. На фоне памятных мероприятий в районе границы с Газой вновь звучали взрывы. По данным властей Газы, в результате ночных ударов погибли как минимум два человека.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что виновные в нападении не получат прощения, и пообещал не допустить возвращения ХАМАС к власти в Газе. По данным ООН, в ходе последующей военной кампании Израиля в Газе могли погибнуть до 75 тысяч палестинцев. Около 1,7 млн жителей анклава находятся в палатках и временных убежищах.