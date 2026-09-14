В Кабардино-Балкарии завершили поиски после схода лавины: погибли 17 альпинистов

Поисково-спасательная операция в Безенгийском ущелье завершена после обнаружения тел всех 17 альпинистов, оказавшихся под снежной лавиной.

По данным Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, тела обнаружили и извлекли из-под снежной массы на леднике Мижирги на седьмые сутки поисковых работ. Погибших доставили в Нальчик.

Как сообщают российские СМИ, в операции были задействованы 71 спасатель из различных региональных групп. К поискам также привлекли инструкторов альплагеря «Безенги», добровольцев, медиков, пожарных, авиацию и сотрудников Росгвардии.

Лавина сошла 6 сентября с горы Мижирги на группу из 33 альпинистов, проходившую маршрут в Безенгийском ущелье. Шесть человек получили травмы и были госпитализированы, еще 10 смогли самостоятельно покинуть опасную зону. Остальные участники группы погибли.

По факту произошедшего следственные органы Следственного комитета России расследуют уголовное дело о халатности.