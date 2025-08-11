В Кабуле и других городах Афганистана прошли массовые рейды, в ходе которых представители движения "Талибан" закрыли женские парикмахерские и салоны красоты, передает BAQ.KZ со ссылкой на CBS News. По данным издания, оборудование и имущество конфисковывали, а некоторые помещения подвергли уничтожению.

До введения запрета только в столице в этой сфере работало около 60 тысяч женщин, многие из которых были единственными кормильцами семей. Эксперты считают, что этот шаг является частью политики талибов по вытеснению женщин из общественной и экономической жизни.

Согласно указу верховного лидера талибов, женские салоны в Кабуле и провинциях должны прекратить работу в течение месяца. По истечении этого срока лицензии и контракты будут признаны недействительными, заявило министерство по пропаганде добродетели и предотвращению порока.

Представитель ведомства Акиф Мухаджир объяснил запрет "чрезмерными расходами" на свадебные процедуры, которые традиционно оплачиваются семьями женихов. Он также сослался на религиозные нормы, утверждая, что использование искусственных волос, коррекция бровей и обильный макияж "противоречат исламу" и мешают омовению перед молитвой.

Салоны красоты оставались одним из немногих источников дохода для афганок в условиях уже действующих запретов на работу в большинстве сфер. С момента возвращения к власти в августе 2021 года талибы постепенно лишают женщин прав на образование, трудоустройство и свободное передвижение.