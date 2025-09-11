Цены на социально значимые продукты в Казахстане растут, но по-разному в каждом регионе, передает BAQ.KZ.

Согласно данным Бюро национальной статистики, за последний год продукты подорожали в среднем на 9,7%, но в отдельных городах рост оказался в два раза выше. Некоторые из них бьют рекорды сразу по нескольким позициям.

Жезказган возглавил антирейтинг по цене подсолнечного масла и белокочанной капусты. Литр масла здесь стоит 928 тенге — это на 41% дороже, чем в 2024 году. Капуста — 234 тенге за кг, рост составил 34,5%, при том что в среднем по стране цена — 163 тенге.

Алматы стал лидером по подорожанию соли и хлеба. Килограмм соли здесь стоит 109 тенге, тогда как по стране — 84 тенге. За год рост составил 36,3%. Особое внимание вызывает цена на "социальный" хлеб: несмотря на то что в целом по Казахстану он подешевел на 2,9%, в Алматы он подорожал сразу на 56% и стоит 273 тенге за кг. Важно отметить, что продается он "кирпичиками" по полкило, так что фактическая цена за буханку — около 135 тенге.

В Семее зафиксирована самая высокая цена на репчатый лук — 186 тенге за кг, что на 40,9% больше, чем год назад. В среднем по стране он стоит 141 тенге.

Кокшетау удерживает лидерство по цене на говядину: килограмм лопаточно-грудной части обойдется здесь в 3 469 тенге, при средней цене по РК — 3 176 тенге. За год мясо здесь подорожало на 29,1%.

При этом стоит отметить, что не все продукты дорожают — некоторые позиции показывают снижение цен. Однако тенденция роста сохраняется, особенно в городах с наибольшей экономической активностью.