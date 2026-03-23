По данным синоптиков, 23 марта неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в следующих городах: Костанай, Павлодар, Караганда, Жезказган, Балхаш, Темиртау, Атырау, Актобе, Алматы и Астана, передает BAQ.KZ.

Отмечается, что неблагоприятные метеоусловия — это совокупность краткосрочных факторов (штиль, слабый ветер, туман, температурная инверсия), способствующих накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы.

В такие периоды возможно ухудшение качества воздуха в населённых пунктах.